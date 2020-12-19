Минобороны построило водовод для Севастополя

Министерство обороны России сдало в эксплуатацию водовод в Севастополе. Об этом в субботу, 19 декабря, сообщает «Интерфакс».

Мощность водовода составляет 15 тысяч кубометров в сутки. Он был построен за 68 суток, проложено 10 тысяч метров труб из Кадыковского карьера, у которого любят отдыхать туристы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь уточнил, что в город начало поступать 30 тысяч кубометров воды в сутки из трех альтернативных источников, что позволяет экономить ресурсы Чернореченского водохранилища. «Сегодня мы 15 тысяч [кубометров воды] подаем. Около 10 тысяч уже забирается с горы Гасфорта и около 5 тысяч — с Инкермана», — уточнил он, отметив, что это поможет продержаться без ограничений подачи воды до весны.

Ожидается, что в марте появится техническая возможность забирать паводковую воду из реки Бельбек.

Ранее, 17 декабря, о нехватке воды в Крыму высказался президент России Владимир Путин. Он сообщил, что сейчас на полуострове ведется геологоразведка, и запасов пресной воды там достаточно, «просто ими раньше не занимались».