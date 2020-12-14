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В Крыму нашли новый способ подачи воды населению и поблагодарили бога

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Ялта
Ялта
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На юге Крыма решили использовать для подачи воды населению водопады, которые восполнились благодаря дождям. Об этом заявила временно исполняющая обязанности главы администрации Ялты Янина Павленко, передает «Интерфакс».

«Спасибо богу, спасибо дождям, мы получили серьезные притоки в альтернативные источники водоснабжения», — отметила Павленко. Она уточнила, что осадки пополнили три водопада в общей сложности на 20 тысяч кубометров воды.

В связи с появлением нового способа подачи воды населению шестичасовой график водоснабжения станет условным, добавила Павленко. «Некоторые регионы в Ялте будут не круглосуточно, но более-менее постоянно получать воду», — сказала чиновница.

Ранее сообщалось, что в Крыму пересох самый большой водопад полуострова Учан-Су. Он расположен на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты на высоте 390 метров над уровнем моря. Высота Учан-Су — 98,5 метра. Также стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма. Гидрометцентр предупреждал, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди для решения проблемы из-за расположения в степной зоне.

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