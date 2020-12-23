В Крыму назвали Украину самой нищей страной Европы

Сопредседатель ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец ответил на условие Украины по обеспечению полуострова водой. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинское правительство продолжает заниматься единственным делом, которое у них хорошо получается — генерировать бесконечные поводы для шуток над собой. Все это выглядит смешно. Самая нищая страна в Европе пусть себе хоть поможет», — заявил он.

Чегринец добавил, Россия способна самостоятельно решить любые проблемы на своей территории. «Построили мост, добудем и воду», — отметил он.

Материалы по теме «Вжарить надо» Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести? Сливай воду Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться?

Ранее вице-премьер и министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев будет заниматься обеспечением Крыма водой только в случае гуманитарной катастрофы, которую объявит ООН или Международный комитет Красного Креста.

21 декабря в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, по которому подача воды в Крым будет полностью запрещена до «освобождения» полуострова. Сэкономленные средства Киев планирует направить на финансирование правоохранительных органов.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.