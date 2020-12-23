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В Крыму назвали Украину самой нищей страной Европы

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Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Сопредседатель ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец ответил на условие Украины по обеспечению полуострова водой. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинское правительство продолжает заниматься единственным делом, которое у них хорошо получается — генерировать бесконечные поводы для шуток над собой. Все это выглядит смешно. Самая нищая страна в Европе пусть себе хоть поможет», — заявил он.

Чегринец добавил, Россия способна самостоятельно решить любые проблемы на своей территории. «Построили мост, добудем и воду», — отметил он.

Ранее вице-премьер и министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев будет заниматься обеспечением Крыма водой только в случае гуманитарной катастрофы, которую объявит ООН или Международный комитет Красного Креста.

21 декабря в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, по которому подача воды в Крым будет полностью запрещена до «освобождения» полуострова. Сэкономленные средства Киев планирует направить на финансирование правоохранительных органов.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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