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Поклонская назвала «бредом сивой кобылы» заявление ООН по Крыму

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала заявление Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) по Крыму «бредом сивой кобылы». Об этом зампред комитета по международным делам рассказала в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА Новости.

По словам Поклонской, высказывание официального представителя УВКПЧ Лиз Троссел о том, что структура не может получить доступ в Крым для оценки ситуации с водообеспечением в регионе, не соответствует действительности. Парламентарий подчеркнула, что для этого нет никаких преград. «Мы открыты и доступны», — добавила она.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал сорвать проект по опреснению воды для Крыма. Так он отреагировал на сообщение главы региона Сергея Аксенова о привлечении международной компании для внедрения соответствующих технологий. Кулеба заявил, что Украина найдет эту компанию и будет всеми силами препятствовать ее работе.

До присоединения Крыма к России более 80 процентов пресной воды на полуостров поступало через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, однако Украина перекрыла его после референдума 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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