Украинский депутат предрек Зеленскому тюрьму

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин предрек президенту Владимиру Зеленскому тюрьму за введение санкций против граждан своей страны, передает РИА Новости.

«Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности», — сказал Кузьмин.

По его словам, действия Зеленского похожи на превышение полномочий. Люди из санкционного списка могут обратиться в суд, который вынесет решение в их пользу, добавил депутат.

«И этому Данилову (секретарь Совета национальной безопасности и обороны — прим. «Ленты.ру»), и президенту Зеленскому придется извиниться. Опровергнуть информацию и отменить собственное решение», — заключил Кузьмин.

19 февраля СНБО ввел санкции против восьми человек, в том числе главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.