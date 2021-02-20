Власти Украины пообещали с помощью санкций вернуть украденное у народа

Власти Украины пообещали с помощью новых санкций вернуть украденное у народа. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет «Страна.ua».

Он анонсировал новое заседание СНБО, на котором будут введены новые санкции. Они, в частности, коснутся депутатов.

«Далее будут офшоры, собственность. Все, что украдено с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу. Более того, все депутаты, у которых состояние в 300-400 миллионов, люди добрые, где вы это взяли?» — сказал Данилов.

Он добавил, что СНБО будет принимать решение в отношении людей, которые «ни разу не работали, а имеют огромное состояние». «Все будут возвращать, и в том числе, что касается украинских недр. Это будет отдельная ситуация. Когда забрали все, что можно забрать, ни копейки не платят в бюджет. Закончились те времена», — заверил Данилов.

По его словам, в ближайшее время будет обнародована информация о людях, которые зарабатывают деньги в России, а потом тратят их на «промывку мозгов» украинцам.

19 февраля СНБО ввел санкции против пятерых россиян, а также депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.