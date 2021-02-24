Названа доля поддержавших санкции против Медведчука украинцев

Около 58 процентов граждан поддержали введение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Всего о введении ограничений против депутата осведомлены около 75 процентов украинцев. Доля осуждающих такое решение среди них составила лишь 28 процентов. При этом около 52 процентов опрошенных уверены, что действия украинской власти в отношении Медведчука обусловлены его «пророссийской позицией». 30 процентов респондентов утверждают, что произошедшее — результат «разборок между олигархами», а 13 процентов считают санкции результатом давления со стороны США.

Опрос проводился в период с 22 по 23 февраля во всех областях Украины, кроме неподконтрольной Киеву территории в Донбассе. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Погрешность исследования, как уверяют социологи, не превышает двух процентов.

Санкции против Медведчука СНБО принял 19 февраля. Банковские активы его семьи были заморожены, а на часть имущества наложен арест. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что это было сделано в рамках расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма в Донбассе.

Сам политик назвал введенные ограничения «торжеством беспредела». Он упрекнул Зеленского в переходе «нравственных границ» и пообещал продолжать политическую борьбу против президента и его партии.

Кроме того, под ограничения попали 19 компаний и еще семь физических лиц. Всем им заблокируют банковские активы, ограничат проведение торговых операций, приостановят исполнение экономических и финансовых обязательств, а также аннулируют лицензии на пользование недрами. Кроме того, они не смогут принять участие в приватизации, выводить капиталы за границу и инвестировать за рубеж.