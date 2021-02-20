Зеленский утвердил санкции СНБО против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против 19 компаний и восьми физических лиц, в том числе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что указанным в списке лицам и организациям заблокируют банковские активы, ограничат проведение торговых операций, приостановят исполнение экономических и финансовых обязательств, а также аннулируют лицензии на пользование недрами. Кроме того, они не смогут принять участие в приватизации, выводить капиталы за границу и инвестировать за рубеж.

Санкции против Медведчука СНБО принял 19 февраля. Банковские активы его семьи были заморожены, а на часть имущества наложен арест. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что это было сделано в рамках расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма.

Сам политик назвал введенные ограничения «торжеством беспредела». Он упрекнул Зеленского в переходе «нравственных границ» и пообещал продолжать политическую борьбу против президента и его партии.