Жена Медведчука решила вступить в его партию

Жена главы политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимира Медведчука Оксана Марченко заявила о решении вступить в партию после введенных санкций Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом она сообщила в видеообращении на своем канале в YouTube.

По словам женщины, руководство страны своими действиями против партии не оставило ей выбора, кроме как «встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом». Она подчеркнула, что никогда не стремилась в политику, но теперь желает защитить украинских граждан от «произвола и беззакония» из-за политики властей.

Марченко добавила, что намерена помогать всем, «кто не хочет быть нищим на собственной земле». «У вас уже забрали землю, забирают недра, забирают свободу, а скоро заберут жилье, потому что вы не сможете платить по новым тарифам», — сказала она.

19 февраля СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Марченко. Все банковские активы семьи были заморожены, а на часть имущества наложен арест. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что это было сделано из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма.

Всего ограничительные меры ввели в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц. СНБО, в частности, наложил арест на долю Марченко в телеканале «1+1».