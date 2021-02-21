«Спортмастер» попал под введенные Зеленским санкции

Под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которые ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский, попала компания Sportmaster Operations Pte. Ltd. Полный список организаций опубликован на сайте офиса главы государства.

Sportmaster Operations, зарегистрированная в Сингапуре, является головной организацией сети магазинов спортивных товаров «Спортмастер» на Украине, в России, Белоруссии, Казахстане, Китае и Польше.

Для предприятия сроком на три года предусмотрено ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по территории Украины, а также запрет вывода капиталов за пределы страны и приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств. Помимо этого, прекращается выдача разрешений, лицензий на ввоз на Украину или вывоз с Украины валютных ценностей и вводится ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства.

20 февраля Зеленский утвердил решение СНБО страны о введении санкций против 19 компаний и восьми физических лиц, в том числе главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука.

Санкции против Медведчука СНБО принял 19 февраля. Банковские активы его семьи были заморожены, а на часть имущества наложен арест. Сам политик назвал введенные ограничения «торжеством беспредела».