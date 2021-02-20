Жена Медведчука рассказала о помощи Зеленскому в трудоустройстве на телевидении

Бывшая телеведущая и жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко рассказала, как помогла нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому устроиться работать на телевидение. Видеообращение об этом она разместила на своем канале в YouTube.

По ее словам, в 2003 году Зеленский, будучи членом команды КВН «95-й квартал», пришел к ней в гости со своими друзьями-артистами и попросил помочь с организацией регулярных выступлений на ТВ. «Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале "1+1"», — сказала Марченко.

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Она выразила надежду, что тогда «все было хорошо», так как сейчас Зеленский вместе с ближайшими политическими сподвижниками «уже [находится] в прошлом». Экс-телеведущая добавила, что действующий глава государства своими решениями, в частности введением санкций против семьи Медведчука, «забивает очередной гвоздь в свой убогий политический гроб».

19 февраля СНБО Украины ввел санкции против Медведчука и Марченко. Все банковские активы семьи заморожены, а на часть имущества наложен арест. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что это было сделано из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма.

Всего ограничительные меры ввели в отношении восьмерых человек, пятеро из них — граждане России, а также 19 юридических лиц. СНБО, в частности, наложил арест на долю Марченко в телеканале «1+1».