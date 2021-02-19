Зеленскому припомнили выступление в Донбассе и потребовали закрыть «Квартал 95»

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что готовит заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) из-за творческих выступлений президента Владимира Зеленского в городе Горловке в 2014 году, которая не находилась под контролем Киева.

В своем обращении к спецслужбам народный избранник потребовал закрыть творческую студию «Квартал 95», которую Зеленский возглавлял до вступления в должность президента. Поводом для возмущения Кивы стало заявление бывшего командира «Народного ополчения Донбасса» Игоря Безлера о том, что он в начале войны отдыхал с нынешним украинским лидером в одном из баров Горловки.

«Володя, когда ты отбивал чечетку вместе со своей труппой перед Безлером на сцене, я уже в это время держал в руках оружие и выполнял долг перед родиной», — припомнил Кива. Он также обвинил президента в ведении «финансово-экономических отношений с террористами».

Реакции офиса президента Украины на заявление депутата пока не последовало.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос призвал Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против студии «Квартал 95» за продажу прав на передачу «Лига смеха» российскому телеканалу СТС. Он также заявил о необходимости ввести «персональные специальные экономические и другие» санкции в отношении владельцев и выгодоприобретателей студии.

«Квартал 95» — украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», лидером которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. До победы в выборах он также занимал должность художественного руководителя студии.