Зеленскому предрекли возвращение в «Квартал 95»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли возвращение в студию «Квартал 95». Об этом заявил в интервью программе «Бацман» актер студии Евгений Кошевой, запись доступна на YouTube.

«Мы потеряли на время главную часть нашего коллектива, — сказал Кошевой об уходе Зеленского. — Я думаю, что он вернется».

По словам артиста, Зеленский «по-любому будет советоваться с народом», идти ли ему на второй президентский срок. «Он сказал: "На один срок", — и я думаю, что он человек слова. И если вдруг так произойдет, я очень надеюсь, что он вернется в "Квартал"», — отметил Кошевой.

Ранее Зеленскому припомнили, как он в составе «Квартала 95» высмеивал бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому затем, став главой государства, предложил пост вице-премьера по реформам.

В январе Национальная полиция Украины завела уголовное дело о хакерских атаках на сайт студии «Квартал 95», к которым, по утверждениям экспертов, могут быть причастные российские спецслужбы.

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