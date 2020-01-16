Украина расследует атаку «российских спецслужб» на сайт студии Зеленского

Национальная полиция Украины завела уголовное дело о хакерских атаках на сайт студии «Квартал 95» и компании Burisma Holdings, к которым, по утверждениям экспертов, могут быть причастные российские спецслужбы. Об этом в четверг, 16 января, сообщается на сайте МВД.

Как отмечают в министерстве, недавно американские СМИ, в том числе газета New York Times, распространили информацию об атаке на сайты украинских компаний для хищения персональных данных сотрудников и электронных писем их руководства. «При этом отмечается, что хакерская атака, предположительно, совершено спецслужбами РФ», — указывает МВД.

Департамент киберполиции начал уголовное производство по статьям о нарушении тайны переписки и несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных сетей. Устанавливаются причастные к преступлению.

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Украинская полиция обратилась к ФБР США и компании Area1 из Кремниевой долины, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой способствовать в предоставлении информации, опубликованной журналистами. «Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР», — заявили в МВД.

13 января New York Times со ссылкой на Area 1 сообщила, что сайт «Квартала 95» в новогоднюю ночь пыталась взломать группа хакеров, работающих на Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (более известное как ГРУ). Взломщики хотели получить сообщения из электронной почты главы компании Ивана Баканова, который с августа 2019 года возглавляет Службу безопасности Украины. Хакеры также атаковали украинскую газовую компанию Burisma в поисках компромата на сына бывшего вице-президента США и участника нынешней президентской гонки Джо Байдена: Хантер Байден работал в совете директором компании.

Продюсерская студия «Квартал 95» была основана в 2003 году нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

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