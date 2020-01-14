Российские хакеры напали на сайт студии Зеленского

Группа российских хакеров попыталась осуществить взлом сайта студии «Квартал 95», которую основал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
О нападении газете сообщила специализирующаяся на кибербезопасности компания Area 1 из Кремниевой долины. По ее данным, за попыткой взлома стоят хакеры, состоящие на работе в Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России, более известном по прежнему названию Главное разведывательное управление (ГРУ).
Атака на студию «Квартал 95» была проведена в новогоднюю ночь и подразумевала фишинг — попытку выкрасть логины и пароли сотрудников через переход на фальшивую страницу студии. По мнению Area 1, основной целью российских хакеров было заполучить сообщения с электронной почты Ивана Баканова, руководителя компании Зеленского, с августа 2019 года возглавившего Службу безопасности Украины (СБУ).
По информации The New York Times, эти же хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma в ноябре 2019-го. По предварительной информации, они искали потенциальный компромат на сына Джо Байдена, одного из участников президентской гонки в США и бывшего вице-президента.
Area 1 отмечает, что атака напоминает взлом серверов национального комитета Демократической партии США в 2016 году. За тот взлом вину возложили на Россию. Москва эти обвинения отрицает.
«Квартал 95» — продюсерская студия, основанная Зеленским в 2003 году при участии игроков КВН. Больше всего известна по сериалу «Слуга народа», в котором украинский лидер сыграл учителя, выигравшего президентские выборы на Украине. Компания также сняла такие телешоу, как «Хорошие шутки» с Михаилом Шацем, сериал «Сваты», комедии «8 лучших свиданий» и «Любовь в большом городе 3».