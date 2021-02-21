На Украине пожаловались на ослабление армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко. Об этом заявил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов в эфире телеканала «Прямой», передает РИА Новости.

«Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», — пожаловался он.

По словам Турчинова, команда Порошенко передала преемникам «сильную армию», о которой они не заботятся. Он добавил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству нарастить объемы военного производства и обеспечить армию новым вооружением. По словам украинского лидера, повышение доли оборонного заказа необходимо для укрепления вооруженных сил, которые в скором времени начнут функционировать в соответствии со стандартами НАТО. Он также потребовал от кабмина разработать планы по развитию космической отрасли и перевооружению войск.