Украинский генерал Сергей Кривонос рассказал, что за последние годы из армии страны уволились 70 тысяч солдат. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Апостроф».

Кривонос отметил, что украинская армия значительно ослабла, и призвал посмотреть на количество военных с боевым опытом, которые покинули ее ряды. Он подчеркнул, что уход около 70 тысяч солдат вызван нестабильностью на фронте. Генерал рассказал, что украинские военные не знают, что им делать дальше.

Помимо этого, Кривонос призвал Киев перестать заниматься самообманом и врать о том, что в стране все хорошо.

Ранее украинский генерал заявил о падении морального духа в армии республики. Кривонос также рассказал об отношении в Вооруженных силах Украины (ВСУ) к провозглашенному в Донбассе режиму прекращения огня. По его словам, на фронте не понимают политиков.