Главком армии Украины подал в суд на Минобороны страны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак подал заявление в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить дисциплинарное взыскание по результатам служебного расследования Минобороны страны. Об этом сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на материалы суда.

Хомчак просит признать противоправными действия должностных лиц ведомства в ходе проведения расследования, обстоятельства которого засекречены.

Известно, что из-за расследования в суд также обратились начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук и главнокомандующий Военно-воздушных сил (ВВС) Сергей Дроздов.

По данным издания, глава Минобороны Украины Андрей Таран в ноябре прошлого года объявил строгий выговор Дроздову и Корнийчуку, в отношении Хомчака ведомство вынесло дисциплинарное взыскание. В связи с этим все трое обратились в суд с просьбой признать приказы ведомства незаконными и отменить их.

В декабре прошлого года государственное бюро расследований Украины (ГБР) предъявило обвинение в халатности главнокомандующему Военно-воздушных сил (ВВС) страны Сергею Дроздову по уголовному делу о крушении военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

25 сентября 2020 года в Харьковской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Это произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от аэропорта. В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, 26 из них погибли.