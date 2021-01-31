В Киеве захотели создать условия для «нежной украинизации» Донбасса

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что Киеву следует создать условия для «нежной украинизации» Донбасса. Он заявил в интервью «Пятому каналу», что реинтеграция региона сопряжена с «дерусификацией».

Как утверждает Креминь, на неподконтрольных Киеву территориях люди общаются на украинском, «но пока на кухне».

По его словам, русский язык присутствует в основном в областных центрах, так как это «язык урбанистики». Также Креминь заявил, что в преимущественном большинстве сельское население является «исключительно украиноязычным».

«Я могу это сказать и по югу, и по востоку Украины, западу и другим регионам», — сказал он. Креминь добавил, что некоторые жители Донецкой и Луганской областей подтвердили, что они «не русскоязычные, а русифицированные». Вопрос реинтеграции Донбасса он назвал вопросом «дерусификации или, другими словами, украинизации».

«Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», — сказал уполномоченный по защите государственного языка Украины, посоветовав общаться с гражданами на «языке любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая».

Ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил о невозможности компромисса Киева по Донбассу и назвал два сценария дальнейшего развития событий. Так, специалист выделил «плохую» и «очень плохую» перспективы и объяснил, что первая представляет собой открытое признание украинскими властями выхода из Минских соглашений, а вторая — полное осуществление пунктов Минских соглашений.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.