Украинский военный назвал два плохих сценария по Донбассу

Украинский военный эксперт заявил о невозможности компромисса Киева по Донбассу и назвал два сценария дальнейшего развития событий. Своим мнением полковник запаса Олег Жданов поделился в интервью изданию «Главред».

Так, специалист выделил «плохую» и «очень плохую» перспективы и объяснил, что первая представляет собой открытое признание украинскими властями выхода из Минских соглашений, а вторая — полное осуществление пунктов Минских соглашений. При этом, как отметил Жданов, выполнение последнего варианта приведет к вхождению Украины в состав союзного государства.

Военный также напомнил, что президент страны Владимир Зеленский уже заявлял о планах по Донбассу, однако конкретной информации о его дальнейших действиях нет. Он уточнил, что выработка решений главы Украины держится в секрете от общества, поэтому никто не знает, какую стратегию он выберет.

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В январе в Киеве напомнили о намерении России перекроить Украину под свои лекала и пообещали заявить об этом партнерам. Как отметили в МИД Украины, так называемый интеграционный форум «Русский Донбасс» в Донецке — это очередная попытка создать преграды для мирного объединения временно оккупированных территорий страны.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вице-премьер Украины Алексей Резников опубликовал статью, посвященную урегулированию конфликта в Донбассе. В ней он заявил, что прекращение войны в регионе невозможно без обновления Минских соглашений.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.