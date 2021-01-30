Киев сообщил о намерении России перекроить Украину под свои лекала

В Киеве напомнили о намерении России перекроить Украину под свои лекала и пообещали заявить об этом партнерам. Такое сообщение оставил в своем Twitter официальный представитель МИД республики Олег Николенко.

Как отметил дипломат, так называемый интеграционный форум «Русский Донбасс» в Донецке — это очередная попытка создать преграды для мирного объединения временно оккупированных территорий страны.

Он рассказал, что власти Украины намерены сообщить партнерам об очередном примере подрывной деятельности России.

При этом в январе глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией. Кравчук считает, что Киев должен привлечь международных партнеров, в том числе США, чтобы они заставили Москву выполнять договоренности, а не интерпретировать их в своих интересах.

В свою очередь, главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) на форуме «Русский Донбасс» объявили, что будущее Донбасса связано с Россией. Пасечник назвал главной задачей возвращение региона «в российское политическое, экономическое и культурное пространство».