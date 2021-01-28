Главы ДНР и ЛНР заявили о будущем Донбасса с Россией

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что будущее Донбасса связано с Россией. Об этом в четверг, 28 января, сообщает РИА Новости.

Пасечник назвал главной задачей возвращение региона «в российское политическое, экономическое и культурное пространство».

«Я уверен, будущее народа Донбасса только с Россией», — сказал глава ЛНР на форуме «Русский Донбасс» в Донецке.

Пушилин заявил, что Донбасс «всегда был русским», и проживающие в регионе люди — русские. «Будущее Донбасса в стратегической перспективе очевидно — это воссоединение с РФ», — подчеркнул он.

В декабре Пушилин заявил о разработке доктрины «Русский Донбасс», которая должна стать «платформой идеологического устройства республики», отражающей исторические связи региона с Россией.