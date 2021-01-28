В Донецке начался форум «Русский Донбасс»

В Донецке начался интеграционный форум «Русский Донбасс», в рамках которого будет представлена одноименная доктрина. Об этом сообщает «Страна.ua».
Мероприятие посетит главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, ее супруг — режиссер Тигран Кеосаян, а также российский журналист Роман Бабаян.
Организаторы форума сообщают, что на нем также будут присутствовать «представители власти, политологи, журналисты и политические деятели, научного сообщества и общественности» из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), а также гости из России.
В ходе форума организаторы планируют принять резолюции по результатам обсуждения доктрины «Русский Донбасс». Документ собираются внедрить «во все сферы жизнедеятельности» ДНР и ЛНР. В частности, речь о сферах образования, науки, культуры, молодежной политики, общественной и политической деятельности, а также ее информационной политики.
В декабре 2020-го глава ДНР Денис Пушилин анонсировал разработку доктрины «Русский Донбасс». Она должна стать «платформой идеологического устройства республики», отражающей исторические связи региона с Россией. «В 2014 году мы знали, за что боремся и против чего. Сейчас мы действительно думаем о будущем как минимум на поколение вперед (...). Нужно дать четкие определения понятиям, объяснить научно нашу общую позицию», — сказал Пушилин.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.