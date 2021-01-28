Зеленский пойдет на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский планирует идти на второй президентский срок. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Гео Лерос на своей странице в Facebook.

По его словам, Зеленский заявил об этом во время празднования своего дня рождения 25 января. «Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок», — написал Лерос.

В январе электоральный рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня — в январе за политика готовы были проголосовать только 13,4 процента граждан страны.

В конце 2020 года супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что ее муж пока не обсуждал с ней идею пойти на второй президентский срок. По ее словам, если он все же примет такое решение пойти, «значит, он будет чувствовать, что не закончил что‑то начатое и надо заканчивать».