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Подсчитана зарплата Зеленского за 2020 год

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: John Sibley / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заработал на своем посту за 2020 год менее 10 тысяч долларов, пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на Государственное управление делами республики.

По данным ведомства, «чистая» зарплата украинского лидера в пересчете на украинскую валюту составила приблизительно 336 тысяч гривен. Эту сумму составили исключительно ежемесячные выплаты в размере 28 тысяч гривен (около одной тысячи долларов). Дополнительные надбавки за работу президента не предусмотрены. После уплаты всех налогов «на руки» Зеленскому выдали 270 480 гривен. По текущему курсу эта сумма не превышает 10 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что в январе 2020 года электоральный рейтинг Зеленского опустился до рекордно низкого уровня — в январе за политика готовы были проголосовать только 13,4 процента граждан страны. Вторую строчку в списке политических симпатий украинцев занял бывший президент страны Петр Порошенко, за него готовы голосовать 10,6 процента жителей.

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