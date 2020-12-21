Почти треть украинцев назвали Зеленского неудачником года

Почти треть жителей Украины назвали президента Владимира Зеленского неудачником года. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, сообщает Vesti.ua.

«Политиком года украинцы чаще всего называют действующего президента Владимира Зеленского, но он же возглавил и народный рейтинг "неудачников" года. Можно сказать, что в 2020 году Украина осталась без "политика года"», — сказано в материалах исследования.

Неудачником года Зеленского окрестили 28 процентов опрошенных. Еще 13,8 процента респондентов назвали неудачником экс-президента Петра Порошенко, 4,4 процента — бывшего премьер-министра Алексея Гончарука.

Политиком года Зеленского сочли 14,5 процента участников опроса. Порошенко набрал 9,2 процента голосов, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук — 6,9 процента.

В 2019 году Зеленского считали политиком года 46 процентов украинцев.

Ранее сообщалось, что около половины жителей Украины назвали Зеленского разочарованием 2020 года.