Пресс-секретарь Зеленского заработала за август больше президента

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель за август заработала в полтора раза больше, чем глава государства. Об этом сообщают «Украинские новости».

Сам Зеленский заработал 28 тысяч гривен (76 618 рублей). Зарплата Мендель составила 46 218 гривен (126 469 рублей). В эту сумму включен оклад, премия за интенсивность труда и выплаты за командировки.

Ранее и Мендель, и Зеленский зарабатывали больше, однако на время карантина выплаты работникам органов государственной власти ограничены 47 230 гривнами (129 238 рублей).

В начале июля Зеленского и его жену уличили в уклонении от уплаты налогов. Финансист Наталья Лютикова утверждает, что 11 зарегистрированных на Украине компаний, ранее принадлежавших нынешнему лидеру страны и его жене, не выплачивали налоги в полном объеме даже после начала вооруженного конфликта в Донбассе. Лютикова объяснила, что в 2014 году во всех компаниях резко снизилось число официально оформленных сотрудников.