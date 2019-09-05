Зеленский заработал меньше подчиненных

В августе президенту Украины Владимиру Зеленскому начислили зарплату меньше, чем главе его администрации Андрею Богдану и генпрокурору Руслану Рябошапке. Об этом сообщает портал «Українськi Новини» со ссылкой на ответ Государственного управления делами.

Так, по данным издания, в прошлом месяце оклад Зеленского составил 28 тысяч гривен (73 тысячи рублей). Из этой суммы удержано 5460 гривен различных налогов и сборов. «Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) президенту не установлено», — говорится в сообщении.

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Глава офиса президента Андрей Богдан в августе получил почти 40 тысяч гривен (104 тысячи рублей). Оклад Руслана Рябошапки, который до назначения на пост генпрокурора был заместителем Богдана, составил 37 644 гривны (98 тысяч рублей).

В начале июля стало известно, что за первый месяц работы на посту президента Владимир Зеленский получил 10 245 гривен зарплаты (25 576 рублей 44 копейки). В следующем месяце эта сумма составила 22 540 (56 270 рублей 67 копеек). Один день работы главы государства в среднем оценивается в 854 гривны (2139 рублей 99 копеек), если взять весь период его пребывания в должности.

В 2018 году Зеленский задекларировал 9,7 миллиона гривен (около 370 тысяч долларов) доходов, а также дом, квартиру и номера в отеле. Президент является собственником дома в Киеве площадью 353 квадратных метра, квартиры в 131 квадратный метр, земельного участка площадью 1,2 тысячи квадратных метров, двух парковочных мест. Кроме того, в собственности политика находится несколько квартир в Италии, квартира в Великобритании и доля в гостиничных номерах в Грузии.

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