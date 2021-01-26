Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня

Электоральный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до рекордно низкого уровня — в январе за политика готовы были проголосовать только 13,4 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что при этом действующий глава государства по-прежнему занимает первое место по популярности среди украинских избирателей. Вторую строчку в рейтинге занимает бывший президент страны Петр Порошенко, за него готовы голосовать 10,6 процента жителей. Третье место в списке политических симпатий украинцев досталось лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8 процентов.

В случае проведения второго тура в паре Зеленский и Порошенко, за действующего украинского лидера проголосовали бы 30,6 процента граждан, бывшего президента поддержали бы только 24,9 опрошенных. Также стало известно, что более 19 процентов украинцев вообще не планируют принимать участие в выборах, а около 9 процентов не знают, за кого будут голосовать. В исследовании приняли участие 1005 жителей страны.

К концу декабря 2020 года рейтинг Зеленского находился на уровне 26,9 процента, Порошенко — 13,3 процента. Ранее почти треть жителей Украины назвали президента Зеленского неудачником 2020 года.