Рейтинг Зеленского опять упал

Президента Украины Владимира Зеленского, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, поддержали бы 26,2 процентов тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Вместе с тем за лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 16,6 процента респондентов, за лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 13,3 процентов опрошенных, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 10,5 процентов.

Ранее почти треть жителей Украины назвали президента Зеленского неудачником 2020 года.

В октябре Зеленский объяснил падение своего рейтинга. В 2019 году он набрал 73 процента голосов во втором туре президентских выборов против Порошенко. Осенью его рейтинг составлял около 35 процентов.

Опрос проводился 2-4 января на всей территории Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В рамках исследования были опрошены 2500 жителей в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2 процентов.