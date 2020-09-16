Раскрыт рейтинг Зеленского

Украинские социологи раскрыли рейтинг президента Владимира Зеленского, сообщает издание «НВ».

Он оказался ниже 30 процентов. По результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», если бы выборы состоялись в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 29 процентов граждан, определившихся с кандидатом.

За сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 15,5 процента, за бывшего президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко — 14 процентов, за экс-премьера и «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 9,3 процента.

В 2019 году Зеленский выиграл у Порошенко во втором туре президентских выборов, набрав 73,22 процента голосов.

В июне 2020-го сообщалось, что рейтинг Зеленского рекордно обвалился — до 25,3 процента. По данным другого опроса, деятельностью нынешнего президента оказались довольны 36 процентов украинцев.