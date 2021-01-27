Украина и ДНР обвинили друг друга в нарушении перемирия

Украина и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) обвинили друг друга в нарушении перемирия. Киев утром 27 января заявил, что за минувшие сутки противник пять раз открывал огонь. Об этом пишет «Интерфакс — Украина».

Недалеко от Авдеевки был обстрел из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, в пригороде Марьинки зафиксировано применение снайперского оружия, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины.

В районе Новоалександровки противник открыл огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия, отметили в Киеве. Ранен украинский военнослужащий.

Кроме того, вблизи Новозвановки (самопровозглашенная Луганская народная республика) штаб ООС зафиксировал применение автоматического станкового гранатомета.

Между тем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска за минувшие сутки четыре раза открывали огонь по территории республики из гранатометов и стрелкового оружия.

Под огнем оказался район села Яковлевка под Ясиноватой и окрестности села Коминтерново. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщает «Донецкое агентство новостей».