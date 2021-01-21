Донецк подвергся обстрелу

Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов назвал обстрел окраин Донецка со стороны Вооруженных сил Украины сознательной провокацией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, активизация боевых действий происходит на фоне недавнего прогресса с согласованием ремонтных работ на газораспределительной станции в Марьинке, а также в преддверии видеоконференции Трехсторонней контактной группы.

«Расцениваем факт агрессии вооруженных формирований Украины как сознательную провокацию, нацеленную на срыв всех договоренностей. Требуем от украинской стороны проведения разбирательства по факту обстрела жилого квартала Старомихайловки с последующим привлечением к ответственности всех виновных», — заявил Якубов.

Вместе с тем в ДНР призвали представителей ОБСЕ зафиксировать последствия обстрела Донецка.

Ранее стало известно, что украинские силовики обстреляли окраины Донецка. Повреждения получили два дома в поселке Старомихайловка.

20 января уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова рассказала, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в ближайшее время передадут украинской стороне удерживаемых граждан. Она анонсировала новый обмен пленными. Вскоре украинская сторона заявила о заморозке процесса.

Последний крупный обмен произошел в конце декабря 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. Кроме того, в сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35».

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