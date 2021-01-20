Зеленский в черном облачении почтил память воевавших за Донецк украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые погибли в боях за независимость и территориальную целостность государства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Церемония состоялась у Министерства обороны Украины. Были объявлены фамилии 51 защитника Украины, погибшего в этот день в 2015-2020 годах. В частности, почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта. После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютовали из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Зеленский, появившись в траурном черном облачении, возложил цветы к Памятному колоколу и пообщался с родственниками погибших военнослужащих. «Должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалась, а в Украине наконец воцарился мир», — сказал он.

В январе прошлого года Зеленский назвал «киборгов» (украинских солдат, принимавших участие в боях за аэропорт Донецка) лучшим примером для всех защитников Украины. По словам главы государства, «даже враг признал» их несокрушимость.

Бои за донецкий аэропорт шли с мая 2014 года по январь 2015-го, в них участвовал в том числе батальон «Спарта» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которым руководил Арсений Павлов (Моторола). Контроль над аэропортом в итоге получила ДНР.

Солдаты ВСУ, оборонявшие аэропорт, стали неофициально называться «киборгами», позже это прозвище стали официально использовать украинские власти. Режиссер Ахтем Сейтаблаев снял об этих событиях фильм «Киборги», он вышел на экраны 6 декабря 2017 года.