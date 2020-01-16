Зеленский назвал «подвиг киборгов» лучшим примером для защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «подвиг» служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавших в боях за аэропорт Донецка, лучшим примером для всех защитников страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что теперь каждый знает, что «киборг» — это не персонаж компьютерной игры или американского блокбастера, а украинский воин-герой.

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«Вы выстояли там, где не выдержал бетон, а даже враг признал вашу несокрушимость. Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли», — пояснил президент свои слова.

Бои за донецкий аэропорт шли с мая 2014 года по январь 2015-го, в них участвовал в том числе батальон «Спарта» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которым руководил Арсений Павлов (Моторола). Контроль над аэропортом в итоге получила ДНР.

Киев назвал солдат ВСУ, оборонявших аэропорт, «киборгами». Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев снял об этих событиях фильм «Киборги», он вышел на экраны 6 декабря.

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