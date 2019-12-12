Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею Украины. Своим мнением он поделился в авторской статье «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», которая выйдет в 2020 году, передает «Интерфакс-Украина».

По мнению Зеленского, страна должна объединиться вокруг мечты стать одним из самых быстроразвивающихся государств мира. Он напомнил о словах, сказанных им во время инаугурации: «Наша национальная идея — объединившись, совершить невозможное». По его мнению, только достижение этих целей позволит Украине стать глобальной державой, способной на равных разговаривать с другими игроками на международной арене.

При этом глава государства признал, что на данный момент Киев не может претендовать на пальму первенства в военной мощи, объемах добычи ископаемых, технологическом развитии и промышленном потенциале. «Но мы точно можем стать страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни», — выразил уверенность Зеленский.

В этой же статье глава государства вывел пять составляющих формулы будущего Украины. Среди них он перечислил мир в Донбассе на условиях Киева, создание эффективных государственных институтов, привлечение иностранных инвестиций, создание современной инфраструктуры и обеспечение реального народовластия.

Ранее Зеленский заявил, что приоритетом его политики станет развитие армии. По его словам, Киев стремится к проведению мирной политики, но его позиция не изменится даже после завершения конфликта в Донбассе. По его словам, украинская армия является залогом дальнейшего развития страны и ее независимости, «права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, которым движется Украина».

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