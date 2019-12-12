Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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По словам президента, прежде всего власти должны достичь мира в Донбассе, поскольку без него не может быть дальнейшего развития государства. «Поэтому мы не будем тянуть время, не будем ждать, пока мирное решение упадет нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке зарубежные партнеры. Мы хотим мира на наших условиях», — написал Зеленский.

Он отметил, что мир должен заключаться в возвращении Украине территорий и людей. «С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым мирным процессом», — указал президент.

Второй составляющей формулы Зеленский назвал создание эффективных государственных институтов и прозрачных правил игры, которые будут обязательны для всех. При этом украинский лидер считает необходимой победу над коррупцией в стране и ликвидацию «привилегий для избранных».

Зеленский также заявил, что Украине необходимы зарубежные инвестиции, для чего следует убрать непреодолимые барьеры, тормозящие развитие бизнеса, построить налоговую систему и создать прозрачные рынки, которые не будут контролировать «коррупционеры и рейдеры».

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Президент обратил внимание и на важность создания новой инфраструктуры. Последней же составляющей формулы для будущего страны он назвал обеспечение реального народовластия, чтобы граждане могли влиять на принятие решений всех уровней власти.

«В этой формуле будущего нет более или менее важных элементов. Мы так долго откладывали настоящие перемены, что сегодня должны делать все и сразу. Не тратя время на договорняки и коррупционные схемы», — написал глава государства.

Он добавил, что можно сколько угодно смеяться над «турборежимом» работы власти, но в стране происходят перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков. «И теперь только один путь: вперед и вверх. Ну что, побежали!» — резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что власти стремятся к миру в Донбассе, однако после его достижения армия останется приоритетом его политики. Он отметил, что Украина имеет «горький опыт», что может быть, когда страна не готова защищать государственные интересы.

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