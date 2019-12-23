Зеленский предоставил добровольцам статус участника боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий украинским добровольцам, воевавшим в Донбассе. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Законопроект был одобрен депутатами 4 декабря. За введение механизма получения статуса участника боевых действий добровольцами проголосовали 329 украинских парламентариев. В частности, были внесены изменения в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

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Поправками в перечень участников боевых действий включаются лица, которые в составе добровольческих формирований, образованных или самоорганизовавшихся для «защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», на протяжении не менее 30 календарных дней принимали непосредственное участие в антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

В то же время на второе чтение в Раду был внесен законопроект о получении статуса участника боевых действий добровольцами, которые принимали участие в заменившей АТО операции Объединенных сил и осуществляли действия по «отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».

5 декабря Зеленский заявил, что приоритетом его политики станет развитие армии. По его словам, Киев стремится к проведению мирной политики, но его позиция не изменится даже после завершения конфликта в Донбассе. Он считает, что украинская армия является залогом дальнейшего развития страны и ее независимости, «права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, которым движется Украина».

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