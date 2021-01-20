Власти ДНР захотели провести повторный референдум о статусе Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о планах провести повторный референдум о самоопределении в Донбассе, чтобы продемонстрировать волю его народа, сообщает РИА Новости.

По его словам, власти Донецка вновь хотят задействовать такой механизм, чтобы показать миру «нашу веру в свободу, гуманизм и права человека». Он отметил, что граждане республики все еще не утратили тех ценностей, ради которых выходили на улицы в 2014 году, и подчеркнул, что в случае проведения повторного референдума на него обязательно будут приглашены международные наблюдатели.

Пушилин добавил, что монополия Украины на освещение событий в регионе является нонсенсом и содействие преступлениям, которые совершаются в отношении жителей республики. «Именно поэтому мировое сообщество в лице ООН должно гораздо более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта», — заключил глава ДНР.

Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть регион силой, применяя тяжелую технику и артиллерию. Украина обвиняет Россию в оккупации неподконтрольных территорий. Москва отвергает претензии.

Заключенные в 2015 году Минские соглашения предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.