Дорогостоящую технику ВСУ в Донбассе уничтожили двумя выстрелами

Снайперы уничтожили дорогостоящую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщил украинский благотворительный фонд помощи ветеранам и военным «Вернись живым» в Facebook.

Военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады рассказали фонду, что на передовой были выведены из строя сразу несколько камер видеонаблюдения. «Перед Новым годом подстрелили одну камеру. Двумя выстрелами вывели ее из строя. Еще одну — на днях», — говорится в сообщении.

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В фонде уточнили, что в настоящий момент три камеры полностью уничтожены, еще четыре находятся в ремонте. Стоимость одного мобильного комплекса — 95 тысяч гривен (более 250 тысяч рублей). «И пока наши ребята рискуют собственной жизнью, мы постараемся восстановить комплексы мобильного наблюдения как можно скорее. Ведь охотятся на них только по одной причине: мешают оккупантам убивать украинских солдат», — добавили в организации.

В декабре сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине заметила исчезновение 93 танков и другой тяжелой военной техники ВСУ в Донбассе. Портал «Военное дело» писал, что это может свидетельствовать о подготовке украинской армии к началу масштабных боевых действий в регионе.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.