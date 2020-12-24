В Донбассе исчезли 93 танка ВСУ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине заметила исчезновение десятков танков и другой тяжелой военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом стало известно из отчета, опубликованного на официальном сайте миссии.

Как отмечается в документе, по итогам мониторинга 21 декабря сотрудники миссии зафиксировали, что в месте размещения отведенного тяжелого вооружения в подконтрольном Киеву районе Донецкой области находились 28 танков Т-64. При этом еще 93 единицы Т-64 отсутствовали. Также не удалось обнаружить 14 самоходных гаубиц — восемь 152-миллиметровых 2С3 «Акация» и шесть 122-миллиметровых 2С1 «Гвоздика».

Портал «Военное дело» отмечает, что отсутствие такого количества техники может свидетельствовать о подготовке ВСУ к началу масштабных боевых действий в регионе.

22 декабря вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников сообщил, что из-за конфликта в регионе страна потеряла десятки миллиардов долларов. По его словам, в Киеве финансовые потери от конфликта в Донбассе оценили более чем в 100 миллиардов долларов.

До этого советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что вероятность начала полномасштабной войны на Украине ничтожна после военных учений, которые прошли в текущем году.