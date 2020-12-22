Украина заявила о потере десятков миллиардов долларов из-за Донбасса

Вице-премьер Украины и замглавы украинской делегации контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников объявил, что из-за конфликта в регионе страна потеряла десятки миллиардов долларов. Его подсчеты приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В Киеве финансовые потери от конфликта в Донбассе оценили более, чем в 100 миллиардов долларов. Приводя данные Венского экономического института, Резников указал. что на восстановление региона понадобится по крайней мере 27 миллиардов.

В сентябре Резников назвал возвращение Донбасса под контроль Киева «вопросом времени». «Я верю, что эта война окончится победой Украины <...> Я убежден, что не будет агрессивного сценария, с жертвами и насилием. Мощная украинская армия позволит легко осуществить деоккупацию Донбасса», — говорил политик. По его словам, Киев не намерен вести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так как не считает их субъектами переговорного процесса.

Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.