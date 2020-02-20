Украинский депутат предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе

Лидер парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе «зону отчуждения». Об этом он рассказал в эфире радио «Новое время», видеозапись доступна в YouTube.

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Территория у линии соприкосновения должна стать «подушкой безопасности» для Киева, отметил депутат Верховной Рады. По словам Рахманина, украинским властям необходимо отселить местное население с линии фронта в глубину на два с половиной километра.

«Это должна быть зона отчуждения, соответственно, люди оттуда должны быть отселены», — заявил он, добавив, что в Донбассе не должно быть военных, а мониторинг соблюдения правил безопасности стоит оставить исключительно за миссией ОБСЕ. Рахманин подчеркнул, что «зона отчуждения» не может существенно изменять, ухудшать конфигурацию в Донбассе, которая «сложилась на сегодня».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. По его словам, это предусматривается в новой Стратегии национальной безопасности и обороны Украины, принятой во время экстренного совещания СНБО после обострения ситуации в районе населенного пункта Золотое 18 февраля.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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