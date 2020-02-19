Украина захотела прекратить войну в Донбассе без потери территорий

Прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал в интервью телеканалу «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.

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Он отметил, что на заседании СНБО 18 февраля, созванном из-за обострения ситуации в Донбассе, была принята стратегия национальной безопасности и обороны Украины, где четко прописана невозможность потери суверенитета над территориями.

«Наш президент [Владимир Зеленский] делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку», — заявил Данилов.

В то же время секретарь СНБО прокомментировал идею совместного патрулирования границы в Донбассе. По его словам, украинские пограничники должны стоять на границе, а силовики — контролировать прилегающую территорию. Данилов подчеркнул, что местные жители смогут принять участие в патрулях, если они не являются «боевиками, которые убивали украинцев».

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг идею патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Он заявил о необходимости создания совместных полицейских сил с участием ОБСЕ.

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