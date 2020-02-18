Названо число погибших в боях под Луганском

Названо число погибших в результате боестолкновений на линии разграничения в Донбассе у населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Об этом пишет «Интерфакс».

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о гибели четырех бойцов Народной милиции. Еще четверо силовиков ЛНР получили ранения.

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По мнению представителя Народной милиции Якова Осадчего, украинские военные совершили провокацию, направленную на «прекращение процесса разведения сил и средств» путем обвинения ЛНР в нарушении перемирия.

В то же время начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что в результате боев близ Золотого в Донбассе погиб один военнослужащий, трое получили ранения, еще двое были контужены.

Утром 18 февраля штаб Операции объединенных сил Украины сообщил, что вооруженные формирования ЛНР перешли в наступление, пытаются прорваться через линию соприкосновения и ведут обстрел из запрещенного минскими соглашениями оружия. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это циничной провокацией и попыткой срыва процесса мирного урегулирования конфликта.

Власти ЛНР в свою очередь обвинили ВСУ в нарушении режима прекращения огня. В Луганске заявили, что украинские диверсанты подорвались на минах. Чтобы забрать раненых и погибших, украинские войска начали массированный артобстрел населенных пунктов. Снаряды попали в жилые дома, местным жителям пришлось прятаться в подвалах.

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