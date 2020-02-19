Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду, 19 февраля, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает Еспресо.TV.

По его словам, «украинские позиции неизменны», ситуация в зоне разведения осталась прежней, на месте находится начальник Генерального штаба. 18 февраля противник совершил попытку прорыва, но она не удалась: разведка предупредила украинских военных, и они смогли подготовиться. Министр полагает, что обострение ситуации не повлияет на будущую встречу «нормандской четверки».

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Как передает «РБК-Украина», войска покинули наблюдательный пункт, который находился впереди основных позиций.

Утром 18 февраля штаб Операции Объединенных сил Украины сообщил, что войска ЛНР начали наступление, пытаясь перейти линию соприкосновения, и применяли запрещенное минскими соглашениями оружие. Погиб один украинский военнослужащий. Власти Луганской народной республики сообщили, что украинские диверсанты подорвались на минах, и чтобы их забрать, силовики начали массированный артобстрел. В результате пострадали населенные пункты.

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