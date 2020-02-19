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Уволенный переговорщик по Донбассу призвал Украину перейти в наступление

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Роман Бессмертный
Роман Бессмертный

Уволенный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Роман Бессмертный призвал «агрессивно и жестко» ответить на наступление вооруженных формирований самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) близ Золотого. Об этом пишет «Обозреватель».

Дипломат заявил, что его беспокоит «вялая и слабая» реакция украинской стороны на обострение ситуации в Донбассе. Бессмертный считает, что Киев должен немедленно созвать ТКГ, инициировать проведение саммита в «нормандском формате» и заседания Совета Безопасности ООН. «Потому что может быть цепная реакция в такой ситуации», — пояснил дипломат.

Он призвал Украину перейти в наступление, подчеркнув, что нужно было сразу давать «очень серьезный вооруженный ответ». «Нужно использовать и экономические, финансовые, да какие угодно механизмы, — сказал Бессмертный. — Но в позиции, которая складывается сегодня, ни в коем случае нельзя как рак отступать назад».

Экс-представитель Украины в ТКГ подчеркнул, что он является сторонником агрессивной дипломатии, которая невозможна без сильной армии. «Для победы нужны инструменты победы. Для этого нужно наступать. Чтобы противник согласился на твои предложения — нужно атаковать. Во всех смыслах», — резюмировал Бессмертный.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что прекращение войны в Донбассе не может сопровождаться потерей территорий для Украины. По его словам, это предусматривается в новой Стратегии национальной безопасности и обороны Украины, принятой накануне во время экстренного совещания СНБО.

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