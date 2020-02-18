Украина призвала «не разгонять зраду» из-за обстрелов под Луганском

Начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал «не разгонять зраду» из-за обстрелов и столкновений в Луганской области. Об этом сообщает издание «Сегодня».

Хомчак заверил, что украинское командование будет проводить «уверенные нормальные действия», приняты адекватные решения, «все работает».

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«Поэтому никаких переживаний в этом отношении нет. И разгонять "зраду", что началась какая-то непонятная война — это абсолютно не так», — добавил он.

Утром 18 февраля штаб Операции объединенных сил Украины сообщил, что вооруженные формирования самопровзглашенной Луганской народной республики (ЛНР) перешли в наступление, пытаются прорваться через линии соприкосновения и ведут обстрел из запрещенного оружия. Президент Владимир Зеленский назвал это циничной провокацией и попыткой срыва мирного процесса. По итогам боя Киев заявил об одном погибшем военном.

Власти ЛНР в свою очередь обвинили ВСУ в нарушении режима прекращения огня. В Луганске заявили, что украинские диверсанты подорвались на минах. Чтобы забрать раненых и погибших, украинские войска начали массированный артобстрел населенных пунктов. Снаряды попали в жилые дома, местным жителям пришлось прятаться в подвалах.

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