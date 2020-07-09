Украину заподозрили в подготовке к военному столкновению

В Киеве активно готовятся решать проблему с конфликтом на востоке Украины военным путем. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости.

По его словам, официальные лица Украины в последнее время пытаются «нагнетать военную истерию». Для этого они используют «заезженный миф о внешней угрозе», утверждает Лукашевич. «Это свидетельствует, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса», — заподозрил постпред.

6 июля командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Неижпапа пообещал, что украинский флот вернется в Севастополь. Он также говорил, что корабли ВМС Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. По его словам, Киев ожидает атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым. В Кремле слова Неижпапы назвали глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине.

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, с начала года в Донбассе жертвами обстрелов стали как минимум 65 гражданских лиц (девять погибших и 56 раненых). В мае в ООН выразили особую обеспокоенность, что среди раненых много детей.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



