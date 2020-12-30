Уволенный Зеленским генерал заявил о падении морального духа в украинской армии

Украинский генерал Сергей Кривонос, уволенный президентом Владимиром Зеленским с поста заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), заявил о падении морального духа в армии республики, передает УНИАН.

Кривонос рассказал об отношении в Вооруженных силах Украины (ВСУ) к провозглашенному в Донбассе режиму прекращения огня. По его словам, на фронте не понимают политиков.

«Большое разочарование, что люди пошли на войну воевать, а им запрещают это делать. Поэтому происходит падение морального духа в вооруженных силах и отток специалистов», — сказал бывший замсекретаря СНБО.

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За последние три года из рядов ВСУ уволились более 79 тысяч человек, продолжил Кривонос, и не все они способны «вытравить из себя дух воина».

«Хорошо, если они нашли себя в гражданской жизни и могут на нормальной работе себя реализовать. А те, которые не реализовались, как раз и представляют большую проблему», — добавил генерал.

Кривоноса уволили после того, как он раскритиковал слова Зеленского о всеобщей мобилизации в случае полномасштабной войны с Россией.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе вступил в силу в полночь 27 июля. Украина, Россия и ОБСЕ договорились о нем в рамках Трехсторонней контактной группы. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.